ВОЗ представила возможные сценарии первой передачи СOVID-19

Утечку вируса из лаборатории назвали "крайне маловероятной"

Во Всемирной организации здравоохранения обнародовали проект доклада о происхождение коронавируса . Как отмечается, COVID-19, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено. Об этом сообщает Associated Press .

Согласно отчету, утечку из лаборатории назвали "крайне маловероятной".

В докладе представлены четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени вероятности.

Специалисты считают, что "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное. При этом заражение непосредственно из-за летучих мышей оценивается как просто "вероятное".

Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через продукты питания.

Отмечается, что у летучих мышей обнаружили ближайшего родственника, который вызвал пандемию коронавируса. В отчете указывается, что очень похожие вирусы были найдены у панголинов, однако к этой инфекции также подвержены норки и кошки, поэтому переносчиками могли выступить и они.

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Напомним, в конце января группа международных экспертов ВОЗ, прибывшая в Ухань, начала исследование происхождения вируса SARS-CoV-2.