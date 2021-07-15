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ВОЗ предпримет еще одну попытку выяснить происхождение коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус

 Фото из открытых источников

При этом ВОЗ учтет допущенные ранее ошибки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала второй этап изучения коронавируса. Об этом сообщает генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"У нас прошла первая фаза (исследований происхождения коронавируса, - ред.), И она продемонстрировала определенный прогресс. Однако возникали и определенные проблемы, которыми нужно заняться", - сказал в ходе брифинга гендиректор ВОЗ.

По его словам, одной из проблем стал доступ к данным о начале пандемии COVID-19. "Теперь мы разработали второй этап исследования и просим правительство Китая проявить открытость в этом вопросе", - добавил Гебреисус.

Он подчеркнул, что речь идет о данных, которые специалисты ВОЗ запрашивали о первых днях пандемии.

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Ранее сообщалось, что теория о том, что вспышка коронавируса началась с утечки из китайской лаборатории в Ухани, не исключается.

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