ВОЗ предостерегает страны от поспешных ограничений из-за нового штамма коронавируса

Пресс-секретарь ВОЗ подчеркнул, что нужно несколько недель, чтобы определить трансмиссивность нового COVID-штамма и эффективность вакцин к нему

Всемирная организация здравоохранения предостерегла от поспешного введения ограничений на поездки в связи с новым вариантом коронавируса B.1.1.529. Об этом сообщает Reuters .

Как отмечается, сегодня, 26 ноября, в Женеве состоялось заседание специалистов ВОЗ, во время которого было оценено новый "южноафриканский" штамм коронавируса COVID-19.

"На данный момент мы предостерегаем от принятия мер по поездкам... ВОЗ рекомендует странам продолжать применять "научный подход", основанный на оценках риска при принятии каких-либо мер", - сказал пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Кроме того, он добавил, что потребуется несколько недель, чтобы определить трансмиссивность нового COVID-штамма и эффективность вакцин к нему.

"Мы еще очень мало об этом знаем. Что мы действительно понимаем, так это то, что этот вариант имеет большое количество мутаций. И проблема заключается в том, что когда существует так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса", - отметила эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керхове.

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Напомним, ранее британские ученые обнаружили новый вариант COVID-19, еще более опасен, чем предыдущие, и устойчивый к вакцинам, однако который не является очень распространенным.

Кроме того, к европейским странам, которые останавливают авиасообщение или запрещают въезд из стран юга Африки из-за обнаруженного варианта коронавируса с многочисленными мутациями, добавились Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия.