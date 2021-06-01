ВОЗ одобрила применение вакцины Sinovac, которой прививают украинцев

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Эту вакцину внесли в экстренный список медицинских препаратов

Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac. Об этом сообщает агентство AFP.

Одобрение со стороны ВОЗ откроет вакцине Sinovac дорогу к регистрации на территории Европейского Союза. В таком случае вакцинированных от коронавируса препаратом CoronaVac смогут пропускать в ЕС со справкой о прививках.

Отметим, что вакцину CoronaVac применяют в Украине. Этим препаратом вакцинируют спортсменов, педагогов, а также людей, которые записались на прививку через портал или приложение "Дія".

Эту информацию на сегодняшнем брифинге подтвердил и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, официально объявив об одобрении вакцины компании Sinovac.

"Сегодня я рад сообщить, что вакцина Sinovac-CoronaVac попала в список ВОЗ для экстренного использования после того, как была признана безопасной, эффективной и гарантированно качественной после введения двух доз", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что 9 мая Украина получила еще 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac.