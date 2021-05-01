ВОЗ одобрила использование вакцины Moderna
Организация подтвердила действенность и безопасность применения вакцины
Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину против коронавирус от компании Moderna для экстренного применения. Об этом сообщила прессслужба ВОЗ.
Ранее в ВОЗ уже разрешили использовать вакцины от Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и AstraZeneca.
Одобрение ВОЗ означает, что Организация подтвердила действенность и безопасность применения вакцины.
В перечне ВОЗ по чрезвычайным ситуациям (EUL) оценивается качество, безопасность и эффективность вакцин против COVID-19, что является необходимым условием поставки вакцин в фонд COVAX. Это также позволяет странам ускорить свое собственное законодательное утверждение относительно импорта и введения вакцины против болезни COVID-19.
Вакцина от компании Moderna уже была рассмотрена Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE), которая дает рекомендации относительно использования вакцин в обществе (то есть возможные возрастные группы, интервалы между приемами, рекомендации для конкретных категорий, таких как беременные и кормящие женщины и тому подобное).
SAGE рекомендовала вакцину Moderna для всех возрастных групп от 18 лет в своих промежуточных рекомендациях от 25 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что в Украине вакцинация от коронавируса препаратом Moderna может начаться в начале февраля.