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ВОЗ одобрила использование вакцины Moderna

Вакцина от коронавируса компании Moderna Zuma Press

Организация подтвердила действенность и безопасность применения вакцины

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину против коронавирус от компании Moderna для экстренного применения. Об этом сообщила прессслужба ВОЗ.

Ранее в ВОЗ уже разрешили использовать вакцины от Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Одобрение ВОЗ означает, что Организация подтвердила действенность и безопасность применения вакцины.

В перечне ВОЗ по чрезвычайным ситуациям (EUL) оценивается качество, безопасность и эффективность вакцин против COVID-19, что является необходимым условием поставки вакцин в фонд COVAX. Это также позволяет странам ускорить свое собственное законодательное утверждение относительно импорта и введения вакцины против болезни COVID-19.

Вакцина от компании Moderna уже была рассмотрена Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE), которая дает рекомендации относительно использования вакцин в обществе (то есть возможные возрастные группы, интервалы между приемами, рекомендации для конкретных категорий, таких как беременные и кормящие женщины и тому подобное).

SAGE рекомендовала вакцину Moderna для всех возрастных групп от 18 лет в своих промежуточных рекомендациях от 25 января 2021 года.

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Ранее сообщалось, что заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что в Украине вакцинация от коронавируса препаратом Moderna может начаться в начале февраля.

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