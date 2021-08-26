ВОЗ о происхождении коронавируса: все гипотезы остаются в силе

Китайские ученые сообщили, что они проводят собственные исследования происхождения коронавирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что все гипотезы о происхождение коронавирусной инфекции COVID-19, включая возможность лабораторной утечки, остаются в силе. Об этом сообщил председатель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан, передает The Guardian .

По его словам, китайские ученые сообщили, что они проводят собственные исследования происхождения коронавирус.

Он отметил, что в ВОЗ "с нетерпением ждут новостей от китайских коллег о ходе этих исследований".

"Текущая ситуация такова, что все гипотезы о происхождении вируса все еще остаются в силе. Некоторые из них более вероятны, чем другие, учитывая текущий анализ, но все эти гипотезы требуют дальнейшего выяснения и дальнейшего исследования, и мы пойдем и посмотрим, куда все эти выводы приведут ВОЗ", - сказал Райан.

Напомним, ранее Китай в очередной раз отказался от призыва Всемирной организации здравоохранения принять участие в расследовании возникновения коронавирус COVID-19. Страна заявила, что она не заинтересована в "политических" попытках выяснить происхождение заболевания.