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ВОЗ о происхождении коронавируса: все гипотезы остаются в силе

ВОЗ Фото из открытых источников

Китайские ученые сообщили, что они проводят собственные исследования происхождения коронавирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что все гипотезы о происхождение коронавирусной инфекции COVID-19, включая возможность лабораторной утечки, остаются в силе. Об этом сообщил председатель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан, передает The Guardian.

По его словам, китайские ученые сообщили, что они проводят собственные исследования происхождения коронавирус.

Он отметил, что в ВОЗ "с нетерпением ждут новостей от китайских коллег о ходе этих исследований".

"Текущая ситуация такова, что все гипотезы о происхождении вируса все еще остаются в силе. Некоторые из них более вероятны, чем другие, учитывая текущий анализ, но все эти гипотезы требуют дальнейшего выяснения и дальнейшего исследования, и мы пойдем и посмотрим, куда все эти выводы приведут ВОЗ", - сказал Райан.

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Напомним, ранее Китай в очередной раз отказался от призыва Всемирной организации здравоохранения принять участие в расследовании возникновения коронавирус COVID-19. Страна заявила, что она не заинтересована в "политических" попытках выяснить происхождение заболевания.

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