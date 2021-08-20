ВОЗ не рекомендует вводить третью дозу COVID-вакцины, - Ляшко

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Сейчас изучается вопрос, как продлить действие COVID-сертификата, чтобы избежать третьей прививки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использование третьей дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по внедрению COVID-сертификатов в "действии".

"Для украинцев, которые вакцинировались в феврале, приближается шестой месяц (срок сертификата после вакцинации или перенесенной болезни действует 180 дней, – ред.). Сейчас этот вопрос изучается нашими коллегами как с ЕС, так и с ВОЗ.

Пока ВОЗ не рекомендует вводить именно бустерную третью дозу, но ответ, будет ли продлен сертификат до 12 месяцев – мы получим в ближайшее время и об этом обязательно сообщим обществу", - отметил глава МИНЗДРАВА, отвечая на вопрос что будет с сертификатами, у которых вышел срок действия, и требуется ли для их продолжения прививаться третьей дозой.

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Действие" соответствуют европейским стандартам.

Позже министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как получить COVID-сертификат через приложение "Дія".