ВОЗ может объявить об окончании пандемии коронавируса: Названо условие

Ханс Клюге Фото из открытых источников

Это может произойти при условии, если система здравоохранения не будет перегружена

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили возможное объявление окончания пандемии коронавируса. Это может произойти при условии, если система здравоохранения не будет перегружена. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью La Vanguardia.

"Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от COVID-19, то есть будет возможность предоставлять те услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, превратится в эндемию", - отметил Клюге.

Он подчеркнул, что по "достаточно надежным оценкам", до февраля следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса, при условии, что тенденция с распространением инфекции не изменится.

"Почему у нас опять проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась", - подчеркнул Клюге.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ добавил, что собирается создать "рабочую группу в Европе", которая будет связана с вопросами вакцинации.

"Пару месяцев назад главной проблемой было наличие (вакцин, - ред.), теперь проблема - скептицизм в отношении вакцин, фейковые новости", - отметил Клюге.

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Ранее сообщалось, что в конце октября Министерство Здравоохранения утилизировало 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, поскольку у них истек срок годности.