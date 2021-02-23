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ВОЗ гарантировала выплату компенсаций за побочные эффекты от COVID-вакцин

Вакцинация детей Фото из открытых источников

Компенсации предусмотрены гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет выплачивать компенсации гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX, если те получат серьезные побочные эффекты после прививки против COVID-19 вакцинами, которые есть в списке программы. Об этом сообщила ее пресс-служба.

"Программа предложит лицам, имеющим право на получение помощи в странах, имеющих право на AMC, быстрый, справедливый, надежный и прозрачный процесс получения компенсации за редкие, но серьезные побочные эффекты, связанные с COVAX-вакциной, до 30 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, одноразовая денежная выплата призвана снизить количество судебных истцов.

При этом добавляется, что получить компенсацию пострадавшим можно будет через веб-портал, который заработает уже с 31 марта 2021 года. В нем надо лишь подать соответствующую заявку.

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Ранее сообщалось, что глава ВОЗ назвал условие эффективности COVID-вакцинации. По словам Тедроса Аданома Гебреисуса, она должна быть повсеместной.

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