ВОЗ дала имя новому штамму коронавируса

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В организации добавили, что в ПЦР-тесте не обнаруживается один из генов нового штамма

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса, который происходит из Африки, греческой буквой "Омикрон". Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

ВОЗ квалифицировала новый штамм болезни COVID-19 как вызывающий беспокойство.

В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим штаммом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство. Число случаев этого штамма, вероятно, увеличивается почти во всех провинциях ЮАР", - говорится в сообщении.

В организации добавили, что в ПЦР-тесте не обнаруживается один из генов нового штамма.

Сейчас проводится ряд исследований, которые должны дать возможность оценить этот новый штамм вируса, отмечают в ВОЗ.

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Напомним, ранее британские ученые обнаружили новый вариант COVID-19, еще более опасен, чем предыдущие, и устойчив к вакцинам, Однако который не является очень распространенным.

Кроме того, в европейские страны, которые останавливают авиасообщение или запрещают въезд из стран юга Африки из-за обнаруженного варианта коронавируса с многочисленными мутациями добавились Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия.