На суде относительно MH17 впервые озвучили показания свидетелей запуска ракеты

Один из них видел, как падали обломки самолета

На суде в Нидерландах по делу о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом, произошедшей в июле 2014 года, впервые прозвучали свидетельства очевидцев, которые были вероятными свидетелями пуска ракеты ЗРК "Бук" в сторону пассажирского самолета. Как отмечает BBC, показания дали восемь человек.

Представителям Международной следственной группы (JIT) и следственному судье они заявили, что видели или слышали полет ракеты в небе неподалеку от снежного. Трое свидетелей утверждают, что были в районе места пуска ракеты.

Один свидетель заявил, что во время падения МН17 он находился на блокпосту боевиков "ДНР" недалеко от села Первомайское. Он сказал, что услышал грохот, потом свист и звук взрыва в небе, а через несколько секунд на землю начали падать обломки самолета.

Данные телефонного биллинга этого свидетеля подтвердили факт того, что он находился в районе катастрофы 17 июля.

Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодня так и не были обнаружены останки двух из 298 жертв катастрофы MH17, которая произошла в небе над Донбассом в 2014 году.