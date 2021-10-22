Вопреки постановлению суда Львов отказался передать останки агента НКВД в Россию

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Такое решение обусловлено невозможностью сотрудничества со страной

Исполнительный комитет Львовского городского совета, несмотря на постановление Кассационного административного суда, отказался передать останки агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Об этом говорилось в Facebook мэра города Андрея Садового.

Таким образом, он мотивировал решение об отказе передать останки невозможностью сотрудничества со страной.

"А не хочет ли Россия вернуть нам 121 гражданина Украины, что сегодня заключенные по политическим и религиозным мотивам на территории их страны, а также 296 человек, находящихся в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях? Наша позиция однозначна - мы не сотрудничаем...!",- отметил Садовый.

Также он добавил, что истцом по этому делу с 2008 года выступает гражданка России Маргарита Брюханова. А история с намерением перехоронить останки агента НКВД Николая Кузнецова продолжается с 2000 года. Тогда с такой просьбой во Львов обратились ветераны Екатеринбурга.

Как известно, в 2007 году приезжала российская делегация, но ей отказали в передаче останков, а в 2008 году с такой просьбой обращалась родственница советского агента Маргарита Брюханова.

В общем, Кузнецов похоронен на Холме Славы, есть версия о том, что он выполнял террористические и провокационные задания и погиб, когда его нашли бойцы УПА. По советской версии, Кузнецов был летчиком.

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Напомним, что ранее во временно оккупированном Крыму усиливают карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, ограничения будут касаться пожилых людей.