Вооруженные силы Украины получили от США партию помощи безопасности

Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы и другое

Согласно сообщению, грузы международной технической помощи прибыли в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Штаты.

"Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, в Международный аэропорт "Борисполь", - признались в ведомстве.

По данным Минобороны, начиная с 2014 года Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд долларов.

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Ранее сообщалось, что Нижняя палата Конгресса США одобрила поправки к проекту оборонного бюджета США на следующий 2022 год. В частности, сумма военной помощи Украине увеличивается на 50 млн долларов до 300 млн долларов.