home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Вооруженные силы Украины получили от США партию помощи безопасности

Военная помощь от США Минобороны

Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы и другое

В Украину для Вооруженных сил прибыла партия дополнительной военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает прессслужба Министерства обороны

Согласно сообщению, грузы международной технической помощи прибыли в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Штаты.

"Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, в Международный аэропорт "Борисполь", - признались в ведомстве.

По данным Минобороны, начиная с 2014 года Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд долларов.

Новости по теме: США выделят Украине 60 млн долларов военной помощи

Ранее сообщалось, что Нижняя палата Конгресса США одобрила поправки к проекту оборонного бюджета США на следующий 2022 год. В частности, сумма военной помощи Украине увеличивается на 50 млн долларов до 300 млн долларов.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Решение о членстве Украины в НАТО лежит только в политической плоскости, - вицепремьер Рекордный урожай: В Украине собрали почти 50 миллионов тонн зерна Кулеба заявил, что Турция заинтересовалась возможностями украинского авиазавода "Антонов" На дорогах Украины заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: Где именно

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект