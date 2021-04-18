"Волынский Фаберже" установил два мировых рекорда благодаря отверстиям в скорлупе

На подсчет отверстий потратили неделю

Волынский мастер народного творчества Анатолий Бойко установил два мировых рекорда, просверлив больше всего отверстий в курином и гусином яйцах. Об этом сообщает в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

По ее словам, мастер сумел просверлить в скорлупе гусиного яйца 52 754 отверстия диаметром 0,2 мм, таким образом расстояние между отверстиями осталось не шире нити.

Однако на этом мужчина не остановился и решил усложнить задачу, создав новый шедевр в такой же технике, но из скорлупы куриного яйца, что является гораздо тоньше и более хрупкой.

"Анатолий Бойко создал произведение искусства из обычного куриного яйца, просверлив в скорлупе 33436 отверстия диаметром 0,15 мм! Практически, это отверстия диаметром как человеческий волос. Для этой ювелирной работы мастеру понадобился месяц ежедневной кропотливой работы и 55 сверл!"- отметила Лана Ветрова.

Известно, что регистрацию сразу двух мировых рекордов – "Максимальное количество отверстий, просверленных в скорлупе гусиного яйца" и "Максимальное количество отверстий, просверленных в скорлупе куриного яйца" провели 17 апреля в городе Владимир-Волынский.

Всего в коллекции Анатолия Бойко почти 500 уникальных работ по скорлупе яиц, украшенных металлом и драгоценными камнями.

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