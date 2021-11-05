Волынская область с 8 ноября переходит в красную зону

Фото из открытых источников

Ограничения красной зоны вступят в силу с полуночи

Волынская область с 8 ноября переходит в красную зону карантинных ограничений. Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 08 ноября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Волынской области", – отметил он.

Немчинов подчеркнул, что красный уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Пресс-служба Минздрава

Новости по теме: Ляшко назвал область, которая может первой выйти из красной зоны

Напомним, по состоянию на 5 ноября, в желтой зоне эпидемической опасности находится три области: Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская. В то же время красными остаются 15 областей и город Киев. В оранжевой зоне – Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области.