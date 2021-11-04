Волынская область может перейти в красную зону карантина

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В регионе продолжает расти количество COVID-больных и госпитализированных

Волынская область может перейти в красную зону адаптивного карантина уже 6 ноября. Сейчас в регионе растет количество больных коронавирусом и госпитализаций. Об этом сообщил "Конкурент".

По словам санитарного врача области Натальи Янко, решение о том, что Волынь попадет в красную зону, будет приниматься Государственной комиссией в пятницу, 5 ноября. Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, вероятность введения красной зоны остается достаточно высокой.

При этом она добавила, что при красном уровне карантина учреждения могут работать, если персонал вакцинирован на 100%. Однако, в отличие от оранжевого, при красном уровне работники обязаны иметь зеленый сертификат, то есть получить две дозы вакцины.

В то же время общественные учреждения могут быть заполнены на 100% при соблюдении санитарно-гигиенических правил. А если же посетители не вакцинированы – заведение может быть заполнено не более чем на 50%.

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Напомним, что ранее худшие показатели по вакцинации против СOVID-19 наблюдались в двух областях: Закарпатской, где вакцинировано 23,2% взрослого населения, и Волынской – 25,2%.

А больше всего вакцинированного взрослого населения, по крайней мере одной дозой, зафиксировано в городе Киеве – это 54,2%.