Волошин: Нет решения YouTube о том, что три канала – "112 Украина", NewsOne и ZIK можно убрать

Олег Волошин Фото: Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Нет решения YouTube о том, что три канала – NEWSONE, "112 Украина", ZiK можно убрать. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин.

Политик отметил, что доступ к трем YouTube-каналам ограничен только на территории Украины. При этом, он уверен, что к блокировке причастна действующая украинская власть, которая различными способами пытается ограничить свободу слова в стране.

"К сожалению, украинские граждане должны сказать спасибо за это нашей власти. Напомню, например, что в Китайской Народной Республике невозможно пользоваться Google и т.д. То есть каждое государство себе решает, как позволять своим гражданам пользоваться интернетом. И это нехорошая тенденция", - заявил нардеп.

Волошин напомнил, что недавно принял участие в апрельской сессии Парламентской ассамблее Совета Европы, где поднял тему блокировки трех украинских телеканалов. Он подметил, что большинство европейских политиков поддержало его позицию относительно незаконности такого решения власти в лице президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее "Перший Незалежний" расширил свое вещание еще на три YouTube-площадки и призвал всех распространять трансляцию телеканала на своих YouTube-аккаунтах.

Наши новые площадки:

112 UA TV

Подписаться на канал тут:

https://www.youtube.com/channel/UC4E1saS-ht-eZ9gZWW8Sx9g?sub_confirmation=1

Онлайн-трансляция:

ZIK UA TV

Подписаться на канал тут:

https://www.youtube.com/channel/UCill2Ekj5IGEGJzTo2R12xw?sub_confirmation=1

Онлайн-трансляция:

NEWSONE UA TV

Подписаться на канал тут:

https://www.youtube.com/channel/UCR5PTr2q9lfZ4SldOqnv0uQ?sub_confirmation=1

Онлайн-трансляция:

Кроме того, мы доступны и на канале "Перший Незалежний"

Подписаться на канал тут:

https://www.youtube.com/channel/UC-l6fZMH7JLumIR-9o7xrQg?sub_confirmation=1

Онлайн-трансляция:

Отметим, что ряд пользователей из Украины столкнулись с недоступностью YouTube-каналов "112 Украина", NewsOne и ZiK. Это связано с тем, что YouTube лишил украинских пользователей доступа к этим каналам из-за ежедневных запросов от Офиса президента Украины.