Военным РФ, присутствующим в Крыму, нужно 2,6 млн кубометров воды в год, - Наев

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наєв

Россия и в дальнейшем будет увеличивать присутствие своих военных на полуострове

Увеличение количества российских военных в Крыму имеет негативное влияние на обеспечение местного населения водой, уже сейчас для обеспечения присутствующих на полуострове войск РФ требуется около 2,6 миллиона кубометров воды в год. Об этом заявил в комментарии Укринформ командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Тот факт, что в настоящее время руководство Российской Федерации не способно полноценно обеспечить Крым пресными водными ресурсами – достаточно очевиден. И это, прежде всего, влечет за собой дальнейший упадок промышленности и сельского хозяйства, а также является предпосылкой возникновения гуманитарной и экологической проблемы. Согласно официальным данным, по состоянию на 01 января 2021 года, на временно оккупированной территории АР Крым на постоянной основе проживают 2 416 856 человек. Вместе с тем, имеющаяся численность российских войск составляет около 33 000 человек", - рассказал Наев.

Кроме этого, он не исключает возможность дальнейшего увеличения количества российских военных на полуострове, учитывая нынешнюю политику РФ.

"Россия продолжает "накачивать" полуостров оккупационными войсками. Учитывая этот факт и в соответствии с нормами российского Минобороны, для такого количества военных нужно около 2,6 миллиона кубометров воды в год. Также, кроме личного состава военнослужащих, надо учитывать обслуживания военной техники, бытовые нужды и самое главное – создание дополнительных резервов с водой для автономного обеспечения нужд в случае чрезвычайной ситуации с целью недопущения снижения боеготовности военных подразделений", - пояснил командующий.

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Напомним, ранее стало известно, что Министерство обороны России планирует провести учения воздушно-десантных войск в оккупированном Крыму.