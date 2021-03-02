Военные взяли на вооружение украинскую крупнокалиберную винтовку "Аллигатор"
Ее максимальная дальность полета пули составляет до 7000 м
Вооруженные силы Украины приняли на вооружение многозарядную крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручной зарядки "Аллигатор". Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства обороны.
"По результатам государственных испытаний на вооружение ВС Украины принято многозарядную крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручной заряжания Alligator. Все детали винтовки, в том числе самую важную и ответственную – ствол, изготовлены украинскими оружейниками", - говорится в ведомстве.
Основные характеристики крупнокалиберной винтовки "Аллигатор":
- Калибр 14,5х114;
- начальная скорость пули - 980 м / с;
- эффективная дальность выстрела - до 2000 м;
- максимальная дальность полета пули - до 7000 м;
- на расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту.
Как отмечается, это оружие предназначено для уничтожения укреплений и техники противника.
"Антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, радиолокационного оборудования, управляемых ракет на пусковых установках, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов", - пояснили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют создать военную полицию. С помощью нее ускорится процесс расследования многих случаев в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.