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Военные взяли на вооружение украинскую крупнокалиберную винтовку "Аллигатор"

Винтовка ручной зарядки "Alligator" Минобороны Украины

Ее максимальная дальность полета пули составляет до 7000 м

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение многозарядную крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручной зарядки "Аллигатор". Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства обороны. 

"По результатам государственных испытаний на вооружение ВС Украины принято многозарядную крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручной заряжания Alligator. Все детали винтовки, в том числе самую важную и ответственную – ствол, изготовлены украинскими оружейниками", - говорится в ведомстве. 

Основные характеристики крупнокалиберной винтовки "Аллигатор":

  • Калибр 14,5х114;
  • начальная скорость пули - 980 м / с;
  • эффективная дальность выстрела - до 2000 м;
  • максимальная дальность полета пули - до 7000 м;
  • на расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту.

Как отмечается, это оружие предназначено для уничтожения укреплений и техники противника. 

"Антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, радиолокационного оборудования, управляемых ракет на пусковых установках, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов", - пояснили в Минобороны. 

Ранее сообщалось, что в Украине планируют создать военную полицию. С помощью нее ускорится процесс расследования многих случаев в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

 

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