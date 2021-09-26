Военные ВСУ присоединились к учебному десантированию с американских самолетов

В нем также приняли участие десантно-штурмовые войска и подразделения стран-партнеров

Украинские военные приняли участие в совместном десантировании многонационального подразделения из американских самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, десантирование провели в рамках обучения Rapid Trident-2021, при участии военных ВСУ, десантно-штурмовых войск и подразделений стран-партнеров.

"Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 "Геркулес", с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров", - говорится в сообщении.

Также до совместного десантирования многонационального подразделения привлекался личный состав 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

А накануне учений украинские военные прошли подготовку под руководством инструкторов вооруженных сил США.

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