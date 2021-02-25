Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19

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Вакцинация военнослужащих должна начаться сегодня

Вакцина против коронавируса CoviShield прибыла в Луганскую и Донецкую области, а первые прививки военным в зоне ООС сделают уже сегодня, 25 февраля. Об этом сообщает "Громадське".

По словам заместителя председателя Луганской ОГА Екатерины Безгинской, регион ночью получил 14 300 доз препарата. Из них 7,5 тысяч доз используют для прививки медицинских работников и других категорий людей, которые должны вакцинироваться во время первого этапа. Остальными дозами привьют военных ООС, в том числе и представителей Нацгвардии, СБУ, пограничников и других.

В то же время глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что в область направило 14 тысяч доз вакцины для гражданского населения, а также было получено "определенное количество доз для военных".

При этом в пресс-службе штаба ООС в комментарии журналистам сообщили, что, по предварительной информации, военные уже получили препарат. Прививка военнослужащих должна начаться сегодня в Покровске Донецкой области.

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Напомним, вчера, 24 февраля, в Украине сделали первую прививку против коронавирусной болезни COVID-19. Препарат CoviShield вкололи врачу-реаниматологу опорной с COVID-19 Черкасской областной больницы.

Всего за первый день кампании вакцинации от коронавируса прививка первой дозой получили 159 человек. Больше всего вакцинировали в Черкасской области.