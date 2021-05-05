Воду со дна Азовского моря для Крыма начнут брать уже в июле

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Пока неизвестно, хватит ли этой воды для нужд полуострова

В России заявили, что скважины в Азовском море для поставки воды в оккупированный Крым начнут бурить с июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Полным ходом исследуем, мы пробурили на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть... Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин", - сказал он.

Хуснуллин уточнил, что пока неизвестно, хватит ли запасов воды под морем для обеспечения потребностей полуострова.

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Ранее сообщалось, что так называемые власти Крыма собираются искать запасы пресной воды на дне Азовского моря.