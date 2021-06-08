Во время визита на юг Франции Макрона ударили по лицу
Инцидент произошел во время поездки президента в юго-восточный департамент Дром
Президента Франции Эмманюэля Макрона во время визита на юг страны ударили по лицу. Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел во время поездки в юго-восточный департамент Дром. Президент подошел к группе граждан и один из присутствующих осмелился ударить его. При этом мужчина восклицал: "Долой Макрономию!".
После этого нарушителя окружила полиция, а Макрона увела охрана. Как сообщают французские СМИ, сразу после инцидента арестовали двух мужчин.
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Напомним, ранее во время телефонного разговора президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным накал ситуации на Донбассе и у границ Украины.