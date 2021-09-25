Во время усиленного карантина учителям не будут урезать зарплаты, - Шкарлет

Так же учителя не могут быть полностью лишены оплаты труда

Во время ужесточения карантинных ограничений учителям не будут урезать зарплаты. Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает пресс-служба ведомства в Facebook .

"Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании", - отметил глава МОН.

Министр также отметил, что вопрос выплаты заработных плат нормированное в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки.

Ранее сообщалось, что в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих и работников образования.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Минздрав утвердит четкий перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививку от коронавируса.

В него включат работников учебных заведений, работников центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных государственных администраций.