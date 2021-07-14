Во время ремонта дороги в Черкасской области строители уничтожили скифский курган
Археологи будут требовать немедленных раскопок за счет строительной организации
Во время ремонта дороги возле села Соколовочка Черкасской области строители уничтожили один из скифских курганов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий сектором археологии и охраны культурного наследия Государственного историко-культурного заповедника "Трипольская культура" Александр Назаров.
По его словам, археологи потребуют немедленных раскопок за счет строительной организации.
"Повреждение произошло во время ремонта автодороги Н-16, который проводится в рамках проекта "Большое строительство". Сейчас автодор аккуратненько там все выровнял и затрамбовал, а на бумаге валяют дурака, типа "мы вообще не понимаем, о чем вы", – подчеркнул Назаров.
Стоит отметить, что информацию о разрушении кургана также в комментарии "Укринформ" подтвердил ведущий консультант отдела охраны и культурного наследия Черкасской ОГА Николай Суховой.
"Достопримечательность действительно повреждена. Сейчас мы предъявляем претензии строительной организации. По закону она должна профинансировать раскопки кургана за свой счет. Надеемся, что так и будет", - сказал он.
К слову, уничтоженный курган относится к скифскому периоду. В этой местности таких есть несколько. Они расположены между селами Соколовочка, Гордашевка и возле Тального.
Напомним, ранее в Украине пресекли попытку незаконного вывоза за границу культурных артефактов времен скифской эпохи. После расследования драгоценности должны были передать в Музейный фонд Украины.