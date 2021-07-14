Во время ремонта дороги в Черкасской области строители уничтожили скифский курган

Во время ремонта дороги строители уничтожили скифский курган в Черкасской области Фото из Facebook

Археологи будут требовать немедленных раскопок за счет строительной организации

Во время ремонта дороги возле села Соколовочка Черкасской области строители уничтожили один из скифских курганов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий сектором археологии и охраны культурного наследия Государственного историко-культурного заповедника "Трипольская культура" Александр Назаров.

По его словам, археологи потребуют немедленных раскопок за счет строительной организации.

"Повреждение произошло во время ремонта автодороги Н-16, который проводится в рамках проекта "Большое строительство". Сейчас автодор аккуратненько там все выровнял и затрамбовал, а на бумаге валяют дурака, типа "мы вообще не понимаем, о чем вы", – подчеркнул Назаров.

Во время ремонта дороги строители уничтожили скифский курган в Черкасской области Фото из Facebook

Стоит отметить, что информацию о разрушении кургана также в комментарии "Укринформ" подтвердил ведущий консультант отдела охраны и культурного наследия Черкасской ОГА Николай Суховой.

"Достопримечательность действительно повреждена. Сейчас мы предъявляем претензии строительной организации. По закону она должна профинансировать раскопки кургана за свой счет. Надеемся, что так и будет", - сказал он.

К слову, уничтоженный курган относится к скифскому периоду. В этой местности таких есть несколько. Они расположены между селами Соколовочка, Гордашевка и возле Тального.

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