Во время раскопок скифского кургана в Луганской области обнаружили алтарь для жертвоприношений

В частности, нашли бронзовый наконечник стрелы и каменное блюдо - алтарь

Согласно сообщению, древнее захоронение базируется между селами Хомовка и Преображенное в Сватовском районе и может относиться к периоду бронзы, датируемый примерно IV-V веком до нашей эры.

В Луганской области археологи нашли жертвенник для проведения ритуалов и оружие. Находка была обнаружена во время раскопок скифского кургана , которому около 2,5 тысячи лет. Об этом передает " Суспільне ".

Ученые надеются разыскать в этом регионе целый комплекс скифских захоронений - около 15 могильников с артефактами.

К слову, в одном из них уже нашли бронзовый наконечник стрелы, и каменное блюдо - алтарь. Этот ритуальный сосуд, как правило, использовали для приношения в жертву мелкого рогатого скота.

"Сейчас мы выравниваем по материку, убираем все лишнее, что не нужно, чтобы расчистить материк, дальше будем зачищать, выявлять погребальные пятна и непосредственно раскапывать захоронение", - рассказала участница археологической группы.

Как отмечается, раскопки продлятся до конца июня, после чего все находки выставят для просмотра местными жителями.

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Напомним, ранее в Украине пресекли попытку незаконного вывоза за границу культурных артефактов времен скифской эпохи. После расследования драгоценности должны были передать в Музейный фонд Украины.