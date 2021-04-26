Во время очередного полета на Марсе вертолет NASA установил два рекорда

Вертолет Ingenuity NASA

Вертолет Ingenuity продемонстрировал скорость - 2 м/с и преодолел расстояние в 50 метров

Вертолет NASA Ingenuity во время третьего полета, который состоялся вчера, 25 апреля, установил рекорд по скорости и расстоянию. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Согласно сообщению, вертолет превысил показатели, которые он демонстрировал во время тестирования на Земле.

Беспилотник во время третьего испытательного полета поднялся на 5-метровую высоту над поверхностью Красной планеты и преодолел расстояние в 50 метров, это приравнивают к большей части длины футбольного поля. Кроме того, Ingenuity продемонстрировал скорость полета – 2 м/с.

Как отмечается, операторы проверили видеокамеры и программное обеспечение во время полета.

К слову, команда Ingenuity Mars Helicopter планирует четвертый полет через несколько дней.

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Напомним, 19 апреля самый легкий вертолет Ingenuity совершил первый полет на Красной планете. Он сумел подняться вверх на 3 метра над дном кратера Езеро и пробыл в разреженном воздухе в течение 39 секунд, а затем приземлился в точке взлета.

А 22 апреля беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил второй успешный полет на Марсе, который длился уже около 50 секунд. Тогда он достиг большей высоты, более длительного зависания и бокового полета.