Названы суммы штрафов для пассажиров межобластного транспорта без COVID-документов

Сумма штрафа составляет до 34 тысячи гривен

"Ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок в автомобильном транспорте между регионами, за исключением легковых автомобилей, возлагается на пассажиров", - отметили в ведомстве.

Эти правила касаются регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

В то же время, не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет), а также разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

"Отсутствие документа о прививке или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен", - подчеркнули в Минздраве.

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Кроме того, в министерстве напомнили, какие документы необходимо иметь для перевозок межрегиональным транспортом:

оформленный на портале "Дія" желтый или зеленый международный или внутренний COVID-сертификат на основании получения одной дозы вакцины или полного курса вакцинации;

или иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые признала ВОЗ;

или форма 063-о, которую можно получить сразу после процедуры у врача, проводившего прививку;

или международное свидетельство о вакцинации от COVID-19;

или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующий 72 часа от времени сдачи материала на анализ.

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Ранее сообщалось, что на территории Киевского центрального железнодорожного вокзала и девятерых по Украине открыли пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус COVID-19 для невакцинированных пассажиров. Экспресс-тест стоит 350 гривен, а ожидать результат нужно от 15 до 30 минут.