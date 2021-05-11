Во время COVID-пандемии более 40 украинцев попали в тюрьму за рубежом

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За 2020 год омбудсмен проверил соблюдение прав 138 заключенных украинцев за рубежом

С начала пандемии коронавируса COVID-19 более 40 украинцев попали в тюрьмы за рубежом. Об этом заявил представитель омбудсмена Вячеслав Петлеваный в интервью УНИАН.

"За время пандемии COVID-19 более 40 граждан Украины попали за решетку за рубежом - в Российской Федерации, Боснии и Герцеговине, Греции, Испании, Польши, Сербии, Словении, Грузии, Камбодже, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах", - рассказал Петлеваный.

Он также уточнил, что за 2020 год после соответствующих обращений к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека было проверено соблюдение процессуальных прав 138 наших граждан, которые находятся в местах несвободы в 26 странах.

Как отмечается, чаще всего задержанные украинцы обращались из таких стран: Польша, Греция, Китай - по 12 заявлений, Италия – 11, Грузия – 10, Таиланд – 8, Португалия и Бангладеш - по 6, в Российской Федерации – 32 (но речь идет не о политических заключенных).

По словам представителя омбудсмена, чаще всего выявляют нарушения прав украинцев на справедливый суд, юридическую защиту, надлежащее обращение, охрану здоровья, получение консульской помощи.

Кроме этого, Петлеваный отметил, что за последние два года количество граждан Украины, которые находятся в исправительных учреждениях в Греции, Италии, Португалии, Польши, Бангладеш и Таиланде и обратились к Уполномоченному с заявлениями о нарушении своих прав, почти не уменьшилось, сейчас это 92 человека.

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Напомним, в апреле в Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города. Среди задержанных оказались и украинки.

Впоследствии 11 украинок, которых задержали за "обнаженную" фотосессию в Дубае, депортировали домой.