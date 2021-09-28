Во время "Большого строительства" во Львовской области нашли древние керамические артефакты

Укравтодор Facebook

Самые древние из находок имеют более 7 тысяч лет

Во время археологических раскопок на объектах программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" во Львовской и Полтавской областях, украинские археологи нашли коллекцию древних керамических артефактов. Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодор" в Facebook.

Как отмечается, промопрект начат командой "Спасительной археологической службы" Института археологии НАН Украины совместно со Службой автомобильных дорог во Львовской области.

"Археологические работы во время строительства дорог позволят открыть и сохранить свидетельства древней истории Украины", - заявил младший научный сотрудник команды Богдан Сало.

По его словам, в целом в коллекции керамика от эпохи неолита и до конца XVII века. Самые древние из находок имеют более 7 тыс. лет.

"Для ученого-археолога керамика - это просто клондайк информации. Когда мы находим даже небольшой фрагмент, перед нами открывается целый мир древнего человека. Мы можем понять, как он жил, чем пользовался в повседневной жизни, и даже - во что он верил", - подчеркнул он.

Как известно, артефакты были найдены во время раскопок вблизи трасс Н-31 "Днепр - Решетиловка" в пределах Полтавской области и Т-14-25 на участке "Жовква - Каменка-Бугская" во Львовской области.

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Напомним, что ранее группа китайских археологов нашла в пещере в провинции Хэнань останки человеческого черепа, которому 32 000 лет. Всего были найдены останки двух человеческих черепов - один возрастом в 32 000, а другой - 12 000 лет.