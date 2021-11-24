Во время автопилота Tesla будет включать обязательную и неанонимную видеосъемку

Электрокар Tesla. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Такую норму ввели после аварии, в которой водитель обвинил именно систему автоматического пилотирования

В обновленных правилах пользования электромобилями Tesla появилось новое условие: когда водитель переходит на полный автопилот, то в машине автоматически включается видеозапись как внутри, так и снаружи автомобиля, передает Electrek.

В настоящее время бета-версия обновленного автопилота перед включением просит водителя подтвердить, что "включая автопилот, я разрешаю Tesla собирать данные изображения, связанные с VIN, с внешних и внутренних камер автомобиля для использования в случае серьезной угрозы безопасности".

До этого Tesla собирала видеоматериалы, но они были добровольными и анонимными, а теперь компания будет хранить вместе с видеозаписью номера машин, в которых эти видео записываются.

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Ранее сообщалось, что американский производитель электромобилей Tesla вынужден отозвать 12 300 авто Model X по всему миру через слабо прикреплены молдинги.