Во временно оккупированном Крыму людям от 65 лет запретили выходить из дома

Во временно оккупированном Крыму усиливают карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, ограничения будут касаться пожилых людей. Об этом говорится в "указе" так называемого "главы" полуострова Сергея Аксенова.

Как отмечается, со следующего понедельника, 25 октября, жители Крыма в возрасте старше 65 лет обязаны все время находиться дома. Люди смогут выходить из дома только в случае угрозы жизни и здоровью.

Также на полуострове постановили отменить льготный проезд в транспорте для указанной возрастной категории.