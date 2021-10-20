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Во временно оккупированном Крыму людям от 65 лет запретили выходить из дома

Пенсионеры. Фото: ukrinform.com

Пожилые люди смогут выходить из дома только в случае угрозы жизни и здоровью

Во временно оккупированном Крыму усиливают карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, ограничения будут касаться пожилых людей. Об этом говорится в "указе" так называемого "главы" полуострова Сергея Аксенова.

Как отмечается, со следующего понедельника, 25 октября, жители Крыма в возрасте старше 65 лет обязаны все время находиться дома. Люди смогут выходить из дома только в случае угрозы жизни и здоровью.

Также на полуострове постановили отменить льготный проезд в транспорте для указанной возрастной категории.

Кроме того, всем остальным, введут обязательные QR-коды для посещения кафе, ресторанов, баров, клубов, фитнес-центров, театров, и музеев. А заведения общественного питания смогут работать только до 23:00.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

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Ранее сообщалось, что вице-прем'єр Татьяна Голикова, которая отвечает в правительстве России за реализацию программ здравоохранения и демографии, предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением сделать нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. Это должно помочь облегчить ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции в стране.

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