Во времена пандемии следует вспомнить о лекарствах - веру в Бога и молитву, - настоятель Преображенского собора Харьковской епархии о чествовании Дня Торжества Православия

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Крестный ход - это особая форма молитвы, отметил настоятель Преображенского собора отец Виктор Бурбела

В Харькове верующие вышли на крестный ход по случаю большого праздника - Дня Торжества Православия. Праздник был установлен в честь победы иконопочитания над иконоборчеством, но со временем он приобрел более широкое содержание и сейчас означает торжество истины над искажениями веры.

Об этом во время спецэфира на телеканале "Перший Незалежний", посвященном празднованию Дня Торжества Православия, отметил настоятель Преображенского собора Харьковской епархии отец Виктор Бурбела.

Священник подчеркнул, что крестный ход - это особая форма молитвы и является торжественной частью традиционных богослужений или богослужений во время больших праздников.

"А сегодня - один из таких больших праздников, который называется Торжество Православия, и поэтому в честь этого праздника сегодня и будет такой крестный ход. Как мы знаем из истории, этот праздник установлен в честь победы иконопочитания над иконоборчеством, но со временем этот праздник приобрел более широкое содержание, и сейчас это праздник торжества истины над всевозможными искажениями веры. Сегодня будет торжественное шествие, то есть общая молитва за мир в Украине, за то, чтобы Господь помог нам преодолеть пандемию, потому что молитва - это самая большая сила христиан, особенно, православных христиан, это сердце христианства", - сказал отец Виктор Бурбела.

Настоятель храма отметил, что во времена пандемии люди истощены и морально уставшие, поскольку пандемия приносит не только физические, но и духовные, психологические страдания.

"Поэтому очень важно будет напомнить всем об этих лекарствах, которые мы называем верой к Богу, молитвой, через которые Бог дарует нам надежду на лучшее. И люди уже с большим оптимизмом, с решимостью будут смотреть в завтрашний день и преодолевать те обстоятельства, которые, к сожалению, к нам сегодня пришли", - сказал отец Виктор Бурбела.

Добавим, крестный ход в Харькове начался в 11.30.

Напомним, сегодня, 21 марта, на телеканале "Перший Незалежний" продолжается спецэфир, посвященный празднованию Дня Торжества Православия.

День Торжества Православия отмечают в первое воскресенье Великого поста. Празднику предшествует целая неделя Торжества Православия.