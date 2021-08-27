Во львовской школе во время ремонта под полом нашли шарики ртути
Всего было собрано 40 гр опасного вещества
Во время ремонтных работ в школе Львова работники наткнулись на разлитую ртуть. Об этом сообщает ГСЧС Львовской области.
"26 августа поступило сообщение, что в г. Львове на ул. Шухевича во время ремонтных работ в помещении, размером 3×3 м обнаружили шарики металлической ртути", - говорится в публикации.
Как известно, шарики ртути были обнаружены под полом после ее демонтажа. Всего было собрано 40 гр опасного вещества.
Отмечается, что спасатель провели сбор ртути механическим способом и провели демеркуризацию.
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Напомним, ранее в Германии семь человек пострадали из-за отравление неизвестным веществом. Среди них есть студенты и работники учебного заведения.