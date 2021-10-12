Во Львовской области в ДТП разбился известный гонщик Юрий Новак
Стритрейсер и еще один мужчина скончались до приезда скорой помощи
Во Львовской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб известный стритрейсер Юрий Новак. Об этом сообщает Obozrevatel.
Согласно сообщению, авария случилась ночью 9 октября на трассе Киев – Чоп. Автомобиль Daewoo Sens ударился в отбойник, полетел в кювет и перевернулся. После опрокидывания пассажир вылетел из авто, а водитель остался внутри.
Как отмечают местные СМИ, трагедия произошла во время нелегальных уличных гонок.
Знакомые погибшего сообщали, что в ту ночь он сел на пассажирское сиденье этой легковушки. Почему он решил проехать именно этим автомобилем - неизвестно.
Новак и еще один мужчина скончались до приезда скорой помощи.