Знакомые погибшего сообщали, что в ту ночь он сел на пассажирское сиденье этой легковушки. Почему он решил проехать именно этим автомобилем - неизвестно.

Новак и еще один мужчина скончались до приезда скорой помощи.

Напомним, на днях в России на трассе между Адлером и Красной Поляной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля в котором находилась телеведущая Ксения Собчак. Жертвами аварии стали две женщины.