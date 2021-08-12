Во Львовской области произошло ДТП: Есть погибшие

От столкновения погиб водитель и пассажир одного из автомобилей

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На автодороге "Борислав-Сходница" произошла авария в результате которой погибли два человека. Об этом на официальной странице в Facebook сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"11 августа, около 18:30, на автодороге "Борислав-Сходница", водитель автомобиля "Фольцваген Гольф 2" 1972 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Камаз", под управлением жителя г. Борислав 1974 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Фольцваген Гольф 2", житель с. Модричи 1979 года рождения, погибли на месте происшествия", - говорится в публикации.

Как отмечается, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Напомним, ранее в Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого скончалась 61-летняя женщина.