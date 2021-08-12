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Во Львовской области первую прививку от COVID-19 получили более 60% педагогов

Фото из открытых источников

Всего в регионе работает 100 тыс. педагогов

Во Львовской области первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19 получили более 60% сотрудников сферы образования. Об этом сообщил в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий. 

"На данный момент первую дозу вакцины от COVID получили более 60% педагогов Львовской области", - написал глава облгосадминистрации.

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Кроме этого, Козицкий назвал конкретные цифры. Так из 100 тыс. педагогов был вакцинирован 61 871 человек.

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Напомним, ранее во Львовской области региональная комиссия ТЭБ и ЧС учитывая угрозу распространения COVID-19 рекомендовала проводить заселение в общежития только полностью вакцинированных студентов.

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