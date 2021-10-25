Во Львовской области есть угроза остановки части транспорта: В чем причина

Среди всех водителей общественного транспорта, только 30% вакцинированы

Во Львовской области могут частично приостановить работу общественного транспорта, если будет введена обязательная COVID-вакцинация среди водителей. Об этом сообщает местное издание Дивись.info .

"В области есть около 50 фирм, которые осуществляют перевозки. Если брать всех работающих работников - это около 3 тыс. человек, то из них 30% – вакцинированы. Но эта цифра является недостаточной. Если получится нормативный документ, что будут допускаться к работе только вакцинированные водители, то только треть работников сможет работать", - отметил начальник управления транспорта и связи Львовской ОГА Степан Рудицкий.

В то же время, по словам старшего инспектора отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции Львовской области Романа Марича, правоохранители начали проверки в общественном транспорте с 21 октября. В частности, патрульные работают на конечных остановках где наблюдается наибольшее скопление людей.

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Напомним, городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что город может попасть в красную карантинную зону уже сегодня. По его словам, за ночь в городские больницы поступили 56 новых больных и только шесть пациентов были выписаны. Кроме того, 19 человек скончались. Кроме того, сейчас областная клиническая больница загружена уже на 110%.