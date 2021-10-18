Ночные клубы под запрет: Львов еще больше усилил карантин

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В городе запретят работу ночных клубов и ограничат работу заведений общественного питания

Во Львове приняли решение ужесточить карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирус. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Ночным клубам работать запрещено", - написал Садовый.

Согласно установленному протоколу, в городе также ограничена работа заведений общественного питания до 23:00.

По словам мэра, кроме того, во Львове, из - за увеличения количества желающих прививаться-продлены часы работы центров для вакцинации.

Известно, что за нарушение требований правил карантина - ответственность будет возложена на руководителя, или же администратора заведения.

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Как сообщалось ранее, с 18 октября во Львове установлен усиленный карантин. Противоэпидемические ограничения касаются образования, культуры, торговли, заведений общественного здоровья, спортзалов и гостиниц.