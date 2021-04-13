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Во Львове умер известный радиоведущий Игорь Мосесов

Телеведущий Игорь Мосесов Радио "Львовская волна"

У мужчины были проблемы с сердцем

На 69-м году жизни остановилось сердце известного радиоведущего Игоря Мосесова, который почти три десятилетия проработал на станции "Львівська хвиля". Об этом сообщает в Facebook пресс-служба радиостанции. 

"Перестало биться сердце нашего друга, главного меломана Львова Игоря Мосесова. Именно в его исполнении слушатели "Львовской волны" слышали авторские программы "JazzPro", "Музыка из ящичков и не только..." Мы потеряли хорошего друга, настоящего и сильного человека, непревзойденного музыковеда, который больше всего любил музыку и свою семью", - говорится в сообщении.

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Известно, что Мосесов родился 3 сентября 1952 года. В эфир радио "Львівська хвиля" он впервые вышел в сентябре 1992 года и с тех пор помог сформировать музыкальный вкус не одного поколения слушателей. 

Также незадолго до смерти Мосесов поделился в социальных сетях, что ложится в больницу из-за проблем с сердцем. Тогда же друзья и коллеги радиоведущего помогали ему со сбором средств на лечение. 

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Напомним, недавно во Львове в результате осложнений от коронавируса COVID-19 умерла известная художница, лауреат Государственной премии им. Леси Украинки - Виктория Ковальчук. 

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