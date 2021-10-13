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Львов с 18 октября усиливает карантин: Обнародован полный перечень ограничений

Львовская ратуша на площади Рынок, д. 1

 Львовский городской совет

Противоэпидемические ограничения будут касаться образования, культуры, торговли, заведений общественного здоровья, спортзалов и гостиниц

В Львове со следующего понедельника, 18 октября, усилят карантин. В частности, противоэпидемические ограничения будут касаться учебных заведений, магазинов, ресторанов, кинотеатров и другие учреждения. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram.

"Сложные времена требуют оперативных и непростых решений. Только что завершилось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Я прошу внимательно прочитать этот текст и понять его, без выдумок и искажений. С 18 октября Львов будет жить по новым карантинным правилам", - написал глава Львова.

Так, по его информации, со следующей недели с силу вступят следующие ограничения:

  • Образование
    Все школьники уходят на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается внешкольного досуга.

  • Культура
    Запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часов до мероприятия.

    Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, имеющих сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.

    Музыкальные школы на двухнедельных каникулах. Народные дома, кружки и секции – не работают. Библиотеки работают только на выдачу книг.

  • Торговля
    Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только вакцинированные работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей.

  • Заведения общественного питания
    Режим работы - до 23:00! Работают только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до 4 человек за столиком.

    Если за две недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с имеющимся ПЦР-тестом.

  • Спортзалы
    Могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность не более 50%.

  • Отели и хостелы
    Работают только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

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Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что из-за стремительного роста количества госпитализаций больных коронавирусом, власти планируют объявить о внедрении новых карантинных ограничений. В частности, городские власти подчеркивают необходимость дополнительных койко-мест для несовершеннолетних больных.

"Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается. Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей. Мы уже готовим больницу на Орлика к принятию деток", - отметил Садовый.

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