Львов с 18 октября усиливает карантин: Обнародован полный перечень ограничений

Противоэпидемические ограничения будут касаться образования, культуры, торговли, заведений общественного здоровья, спортзалов и гостиниц

В Львове со следующего понедельника, 18 октября, усилят карантин. В частности, противоэпидемические ограничения будут касаться учебных заведений, магазинов, ресторанов, кинотеатров и другие учреждения. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram .

"Сложные времена требуют оперативных и непростых решений. Только что завершилось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Я прошу внимательно прочитать этот текст и понять его, без выдумок и искажений. С 18 октября Львов будет жить по новым карантинным правилам", - написал глава Львова.

Так, по его информации, со следующей недели с силу вступят следующие ограничения:

Образование

Все школьники уходят на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается внешкольного досуга.





Все школьники уходят на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается внешкольного досуга. Культура

Запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часов до мероприятия.



Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, имеющих сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.



Музыкальные школы на двухнедельных каникулах. Народные дома, кружки и секции – не работают. Библиотеки работают только на выдачу книг.





Запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часов до мероприятия. Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, имеющих сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест. Музыкальные школы на двухнедельных каникулах. Народные дома, кружки и секции – не работают. Библиотеки работают только на выдачу книг. Торговля

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только вакцинированные работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей.





Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только вакцинированные работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей. Заведения общественного питания

Режим работы - до 23:00! Работают только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до 4 человек за столиком.



Если за две недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с имеющимся ПЦР-тестом.





Режим работы - до 23:00! Работают только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до 4 человек за столиком. Если за две недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с заведения смогут посещать только вакцинированные или с имеющимся ПЦР-тестом. Спортзалы

Могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность не более 50%.





Могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность не более 50%. Отели и хостелы

Работают только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.



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Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что из-за стремительного роста количества госпитализаций больных коронавирусом, власти планируют объявить о внедрении новых карантинных ограничений. В частности, городские власти подчеркивают необходимость дополнительных койко-мест для несовершеннолетних больных.

"Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается. Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей. Мы уже готовим больницу на Орлика к принятию деток", - отметил Садовый.