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Во Львове разворачивают два временных госпиталя для COVID-больных

Фото из открытых источников

Также будут обустраиваться мобильные лаборатории для тестирования

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о развертывании во Львове двух временных госпиталей для больных коронавирусом. Об этом сообщает Львовский городской совет

Как отмечается, также в городских поликлиниках будет увеличено количество мест на стационаре. Еще планируется обустройство мобильных лабораторий для тестирования, в частности, одна из них будет действовать в аэропорту. 

Кроме этого, мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в городе в течение нескольких недель фиксируется значительное увеличение количества тяжелых больных, нуждающихся в госпитализации. А сама болезнь становится более агрессивной и опасной. 

Сейчас в больницах города 1300 больничных мест, из них 418 уже заняты. 

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Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 4 марта, зафиксировали 10 155 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них заболело 577 детей и 345 медработников. 

 

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