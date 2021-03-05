Во Львове разворачивают два временных госпиталя для COVID-больных

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Также будут обустраиваться мобильные лаборатории для тестирования

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о развертывании во Львове двух временных госпиталей для больных коронавирусом. Об этом сообщает Львовский городской совет.

Как отмечается, также в городских поликлиниках будет увеличено количество мест на стационаре. Еще планируется обустройство мобильных лабораторий для тестирования, в частности, одна из них будет действовать в аэропорту.

Кроме этого, мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в городе в течение нескольких недель фиксируется значительное увеличение количества тяжелых больных, нуждающихся в госпитализации. А сама болезнь становится более агрессивной и опасной.

Сейчас в больницах города 1300 больничных мест, из них 418 уже заняты.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 4 марта, зафиксировали 10 155 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них заболело 577 детей и 345 медработников.