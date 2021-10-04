Во Львове произошел порыв на тепловой сети: Несколько улиц без горячей воды

Прессслужба Львовского горсовета

На время ремонтных работ приостановлено водоснабжение домов на ул. Научной и на прилегающих улицах

На улице Научной во Львове произошел порыв на магистральной тепловой сети, в результате чего ряд домов остались без горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"По информации диспетчерской службы ЛГКП "Львовтеплоэнерго", в начале ул. Научной возник порыв на магистральной тепловой сети. Ремонтные бригады предприятия уже приступили к ликвидации порыва. На время ремонтных работ приостановлено водоснабжение к домам на ул. Научной и на прилегающих улицах", - говорится в публикации.

Как отмечается, сейчас приостановлена подача горячей воды во все дома на ул. Научной и дома на прилегающих улицах-это ул. Симоненко, ул. Пулюя, ул. Кульпарковская, начало ул. Стрыйская и др.

Завершить работы и возобновить подачу горячей воды планируют до 20:00.

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Напомним, ранее в столице на трубопроводе под мостом Патона произошел порыв, вследствие чего вода водопадом выливалась в Днепр. Теплосеть под мостом построили в 1962 году.