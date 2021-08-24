Во Львове по случаю Дня Независимости прошел "Марш непокоренных": Как это было
Такое мероприятие в городе происходило уже в третий раз
Во Львове по случаю Дня Независимости Украины 24 августа прошел "Марш непокоренных".
Как отмечает пресс-служба Львовского горсовета, мероприятие в городе проходило уже в третий раз.
В частности, участники боевых действий на Донбассе, волонтеры, майдановцы, семьи военнослужащих и Героев Небесной Сотни начали шествие с Лычаковского кладбища, где почтили героев Небесной Сотни и участников антитеррористической операции, ныне а Операции объединенных сил.
После марш отправился по улицам Львова. Его участники посетили военный госпиталь, в котором лечатся раненые украинские военнослужащие.
Завершилось же мероприятие на Мемориале Героев Небесной Сотни. Здесь ветеран 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" Артур Киреев поднял украинский флаг, а волонтеров наградили знаками отличия по случаю 30-летия Независимости Украины.
Как отмечается, к каждой благодарности также от города предусмотрена премия в сумме 5 тыс. грн.
Напомним, 24 августа Украина отмечала 30-летие независимости. Это знаковое событие. За свою многовековую историю тысячи украинцев пережили войны, голодоморы и многое другое. Но это не помешало завоевать свободу. Поэтому в этом году праздновали громко.