Во Львове по случаю Дня Независимости прошел "Марш непокоренных": Как это было

Такое мероприятие в городе происходило уже в третий раз

Во Львове по случаю Дня Независимости прошел "Марш непокоренных" Львовский городской совет

Во Львове по случаю Дня Независимости Украины 24 августа прошел "Марш непокоренных".

Как отмечает пресс-служба Львовского горсовета, мероприятие в городе проходило уже в третий раз.

В частности, участники боевых действий на Донбассе, волонтеры, майдановцы, семьи военнослужащих и Героев Небесной Сотни начали шествие с Лычаковского кладбища, где почтили героев Небесной Сотни и участников антитеррористической операции, ныне а Операции объединенных сил.

После марш отправился по улицам Львова. Его участники посетили военный госпиталь, в котором лечатся раненые украинские военнослужащие.

Завершилось же мероприятие на Мемориале Героев Небесной Сотни. Здесь ветеран 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" Артур Киреев поднял украинский флаг, а волонтеров наградили знаками отличия по случаю 30-летия Независимости Украины.

Во Львове по случаю Дня Независимости прошел "Марш непокоренных" Львовский городской совет

Как отмечается, к каждой благодарности также от города предусмотрена премия в сумме 5 тыс. грн.

Напомним, 24 августа Украина отмечала 30-летие независимости. Это знаковое событие. За свою многовековую историю тысячи украинцев пережили войны, голодоморы и многое другое. Но это не помешало завоевать свободу. Поэтому в этом году праздновали громко.