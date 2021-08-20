Во Львове открылась запись на вакцинацию второй дозой вакцины Moderna

Сейчас в городе функционирует 10 пунктов массовой вакцинации

Во Львове открылась запись на вакцинацию второй дозой Moderna. Записаться на ревакцинацию можно уже сегодня. Об этом информирует Helsi.

"Открыта онлайн-запись для прививки второй дозой вакцины Moderna во Львове для всех", - говорится в сообщении.

В сервисе отмечается, что прививку препаратом смогут получить лишь те, кто нуждается во введении второй дозы.

Как известно, сейчас в городе функционирует 10 пунктов массовой вакцинации.

Кроме этого действуют пункты прививок на базе медучреждений, где также можно пройти иммунизацию по имеющимся в бригаде вакцинам.

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Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19 получили более 60% сотрудников сферы образования. Всего в регионе работает 100 тыс. педагогов.

Как сообщалось ранее, в Киеве стала доступна онлайн-запись на прививку второй дозой препаратом Moderna. Ревакцинацию можно пройти в столичном Центре вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ) с 25 августа по 5 сентября.

Ревакцинация доступна для всех желающих и в медицинских учреждениях столицы.