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Во Львове откроют центр вакцинации на автовокзале

Фото из открытых источников

Вакцинация будет проводиться препаратом Pfizer

Во Львове на автовокзале открывают центр вакцинации от коронавируса, который заработает уже в эту пятницу. Об этом на странице в Facebook сообщает Управление транспорта и связи Львовской ОГА.

"Отличные новости для пассажиров и пользователей Автовокзала "Северный". В эти выходные, в пятницу, во Львове на автостанции № 2, которая находится по адресу ул. Б. Хмельницкого, 225 будет работать центр вакцинации", - говорится в публикации.

Как отмечается, жители города смогут прививаться препаратом Pfizer.

Все желающие смогут прививаться с 15:00 до 20:00 без предварительной регистрации на 2 этаже автостанции № 2.

"Данный центр вакцинации будет функционировать каждую пятницу. Также будет рассматриваться возможность дополнительного вакцинирования и по субботам", - отметили в ОГА.

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Как сообщалось ранее, в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого с 6 августа открыли центр вакцинации. Прививки от коронавирус там делают пассажирам самолетов препаратами Pfizer и CoronaVac.

 

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