Во Львове ослабляют карантинные ограничения: Какие именно и когда

Карантин во Львове Львовский городской совет

Послабление начнет действовать со следующего понедельника, 22 ноября

По его словам, решение о возобновлении очного обучения для 5-11 классов было принято после консультации с медиками. Обучение возобновится в тех учреждениях, где работники либо имеют две дозы вакцинации, либо отрицательные результаты тестирования на COVID-19, либо выздоровели от болезни.

"Статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на спад. Пока что рано говорить, что мы выходим из этой волны заболевания COVID-19", – отметил Садовый.

Также глава города добавил, что Львов пока не выходит из красной зоны карантина, поэтому все массовые мероприятия можно проводить исключительно при полной вакцинации организаторов и участников.

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