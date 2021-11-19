Во Львове ослабляют карантинные ограничения: Какие именно и когда
Послабление начнет действовать со следующего понедельника, 22 ноября
Во Львове с 22 ноября ослабляются карантинные ограничения. В частности, за парты вернутся ученики 5-11 классов, а также откроются учреждения культуры и кружки. Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, заявил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram.
По его словам, решение о возобновлении очного обучения для 5-11 классов было принято после консультации с медиками. Обучение возобновится в тех учреждениях, где работники либо имеют две дозы вакцинации, либо отрицательные результаты тестирования на COVID-19, либо выздоровели от болезни.
"Статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на спад. Пока что рано говорить, что мы выходим из этой волны заболевания COVID-19", – отметил Садовый.
Также глава города добавил, что Львов пока не выходит из красной зоны карантина, поэтому все массовые мероприятия можно проводить исключительно при полной вакцинации организаторов и участников.
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Ранее сообщалось, что во Львовской области с 22 ноября пользоваться общественным транспортом смогут жители с COVID-сертификатами или отрицательным результатом ПЦР-теста.