Во Львове ослабили карантинные ограничения: Что разрешили

Львов Фото из открытых источников

С 4 ноября разрешили посещать галереи и музеи

Во Львове, где сейчас красная карантинная зона, на внеплановом заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволили посещать музеи и галереи. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как отмечается, галереи и музеи разрешили посещать с 4 ноября, но без проведения экскурсий. Попасть туда могут те, у кого есть COVID-сертификат (две дозы), отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест или справка о том, что посетитель переболел. Такие же документы должны иметь и работники музеев и галерей.

Известно, что принимать посетителей учреждения смогут в расчете 1 человек на 10 кв. м или не более 50% заполненности площади помещения.

Как сообщалось ранее, Львов с 30 октября перешел в красную зону эпидемической опасности распространения коронавируса и соответственно усилил карантинные ограничения. В магазинах первой необходимости и аптеках установлены температурные скрининги.