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Во Львове в эти выходные увеличат количество пунктов и центров вакцинации

Фото из открытых источников

Записаться на вакцинацию можно через систему Helsi

Во Львове с 21 по 24 августа увеличат количество пунктов и центров массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Отмечается, что 21 августа во Львове будут работать девять пунктов массовой вакцинации, а 22 августа будет работать шесть центров массовой вакцинации.

При этом 23 августа можно будет получить прививку в трех центрах, а во вторник - в двух.

В частности в центрах и пунктах вакцинации можно будет получить прививку одной из вакцин, а именно:

  • Moderna
  • Pfizer
  • CoronaVac.

Отмечается, что записаться на вакцинацию можно через систему Helsi.

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Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области обнаружили уже семь случаев инфицирования штаммом "Дельта". Из них 2 - вернулись из России, 2 - из Великобритании, 1 - из США, а 2 женщины не выезжали за пределы Украины.

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