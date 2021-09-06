Подчеркивается, что водители пригородных автобусов совершают посадку и высадку пассажиров, занимая заездной карман городской остановки.

Вследствие этого возникают аварийные ситуации и большие неудобства для общественного транспорта города.

Также проблемой является то, что в пригородных автобусах действует ограничение на количество льготников.

Такие пассажиры пользуются только городским общественным транспортом, что несет значительную финансовую нагрузку для городских перевозчиков.

Сейчас мэрия готовит иск в суд.

В управлении также отметили, что сейчас множество пригородных автобусов курсируют по территории Львова, а именно:

маршрут №111 Львов – Дубляны;

маршрут №138 Львов – Лапаевка;

маршруты №184, №184А Львов – Рудно;

маршрут № 180 Львов – Дубляны;

автобус №110 Львов – Чишки курсирует до площади Мытной вместо АС №6;

маршрутки №125 Шкло – АС №8 курсируют по улице Левандовской вместо Городоцкой;

автобусы Львов – Давидов, Львов – Милятичи курсируют до площади Петрушевича;

автобусы Львов – Поршна, Львов – Повитно, Львов – Оброшино, Львов – Суховоля курсируют до пригородного вокзала, занимая остановку напротив рынка "Привокзальный".

Новости по теме: В Киевской области снизился тариф на проезд в пригородных маршрутках

Напомним, ранее мы писали, что на пригородные и междугородние автобусные маршруты во Львовской области в очередной раз подняли стоимость проезда. Постепенное подорожание проезда продолжается из-за негативного влияния карантинных ограничений.